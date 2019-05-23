Eren Derdiyok da kazandı – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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da kazandı

Eren Derdiyok da kazandı

'dan ayrılmaya hazırlanan da cebine doldurdu.

'dan ayrılmaya hazırlanan da cebine doldurdu. Devre arasında kadro dışı bırakılan golcü oynamadan, 2 milyon 150 bin euro kazandı. 110 bin euro puan primi ödemesi yapılacak olan Eren ayrıca takım sezonu şampiyon olarak tamamladığı için 22 bin euro daha alacak.

  1. 23.5.2019
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