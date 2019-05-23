Galatasaray'da neşeli idman – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da neşeli idman

Galatasaray'da neşeli idman

Şampiyonluğun ardından 'den 2 günlük izni kopartan sarı-kırmızılı futbolcular, dün Florya'da maçı hazırlıklarına başladı.

Şampiyonluğun ardından 'den 2 günlük izni kopartan sarı-kırmızılı futbolcular, dün Florya'da maçı hazırlıklarına başladı. Son dönemde oldukça gergin günler yaşayan futbolcuların yüzünde bu kez güller açıyordu. Şakalar espriler havada uçuştu.

  1. 23.5.2019
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