Altyapılar şov yaptı – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Altyapılar şov yaptı

Altyapılar şov yaptı

, A Takım seviyesinde şampiyon olurken akademi de boş durmadı.

, A Takım seviyesinde şampiyon olurken akademi de boş durmadı. Sarı-kırmızılıların U-14, U-16 ve U-17 takımları mutlu sona ulaştı. U-19 takımı gün sayıyor. U-21 ekibi ise 'u yenerse şampiyonluğu kucaklayacak.

  1. 23.5.2019
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