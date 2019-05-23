Altyapılar şov yaptı

Galatasaray, A Takım seviyesinde şampiyon olurken akademi de boş durmadı. Sarı-kırmızılıların U-14, U-16 ve U-17 takımları mutlu sona ulaştı. U-19 takımı gün sayıyor. U-21 ekibi ise Sivasspor'u yenerse şampiyonluğu kucaklayacak.