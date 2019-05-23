Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, cuma günü büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Yapılan duyuruda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kutlamalarına göndermede bulunuldu. ultrAslan'ın duyurusunda "Ne İstanbul'un bir caddesinde ne de Boğaz'da üç beş tekneyle kutlarız senin şampiyonluğunu. Cuma günü dünyanın her yerinde tüm ultrAslan temsilcilikleri Türkiye saati ile 23.00'te senin için yakacak Galatasaray" ifadeleri yer aldı.