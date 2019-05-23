Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle!
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, cuma günü büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, cuma günü büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Yapılan duyuruda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kutlamalarına göndermede bulunuldu. ultrAslan'ın duyurusunda "Ne İstanbul'un bir caddesinde ne de Boğaz'da üç beş tekneyle kutlarız senin şampiyonluğunu. Cuma günü dünyanın her yerinde tüm ultrAslan temsilcilikleri Türkiye saati ile 23.00'te senin için yakacak Galatasaray" ifadeleri yer aldı.
- 23.5.2019
- Belhanda ayrılıyor! Galatasaray'a servet...
- Barcelona ile ilk görüşme gerçekleşti! Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye...
- Galatasaray'da Luyindama ve Onyekuru tehlikesi! Önümüzdeki sezon...
- Fenerbahçe'de Victor Moses için sürpriz teklif! Dünya devi devreye girdi
- İtalya'da gündem Diagne! 4. Lig'den transfer...
-
Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
-
Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.