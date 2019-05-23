Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle! – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle!

Ne bir caddede ne 3-5 tekneyle!

taraftar grubu ultrAslan, cuma günü büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor.

taraftar grubu ultrAslan, cuma günü büyük bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Yapılan duyuruda ezeli rakipler ve 'ın kutlamalarına göndermede bulunuldu. ultrAslan'ın duyurusunda "Ne 'un bir caddesinde ne de Boğaz'da üç beş tekneyle kutlarız senin şampiyonluğunu. Cuma günü dünyanın her yerinde tüm ultrAslan temsilcilikleri saati ile 23.00'te senin için yakacak Galatasaray" ifadeleri yer aldı.

  1. 23.5.2019
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