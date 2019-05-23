Galatasaray için Nevşehir'de dev bayrak!
Aslan'ın şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor.
Aslan'ın şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ve dünyanın en lüks ve Türkiye'nin en iyi oteli seçilen Kayakapı Premium Caves, Cimbom'un 22. şampiyonluğu şerefine 20 metrelik bir bayrak astı. Yabancı ziyaretçiler de Aslan'ın şampiyonluğunu kutladı.
NAGATOMO AŞKINA CİMBOMLU OLDULAR
Japonların uğrak turizm merkezlerinden olan Nevşehir'de de Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Aslan'ın sol beki Yuto Nagatomo'ya hayran olan Japonlar, Nevşehir'de büyük bir mutlulukla sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunu kutladı. Japon turistler "Şampyon Cimbom", "Samuray Nagatomo" tezahüratları yaptı.
- 23.5.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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