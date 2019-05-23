Galatasaray için Nevşehir'de dev bayrak! – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray için Nevşehir'de dev bayrak!

Aslan'ın şampiyonluğu 'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor.

Aslan'ın şampiyonluğu 'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. 'in Ürgüp ilçesinde bulunan ve dünyanın en lüks ve Türkiye'nin en iyi oteli seçilen Kayakapı Premium Caves, Cimbom'un 22. şampiyonluğu şerefine 20 metrelik bir bayrak astı. Yabancı ziyaretçiler de Aslan'ın şampiyonluğunu kutladı.

NAGATOMO AŞKINA CİMBOMLU OLDULAR
Japonların uğrak turizm merkezlerinden olan Nevşehir'de de 'ın şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Aslan'ın sol beki Yuto Nagatomo'ya hayran olan Japonlar, Nevşehir'de büyük bir mutlulukla sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğunu kutladı. Japon turistler "Şampyon Cimbom", "Samuray Nagatomo" tezahüratları yaptı.

  1. 23.5.2019
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