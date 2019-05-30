Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile mutlu sona ulaşan Sinan gümüş'ün yeni adresi belli oldu. yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe'yle de transfer dedikodularına karışmıştı. İşte yeni takımı...
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 30.05.2019 10:48
Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve şampiyonluk kutlamalarına katılmaması çok konuşulan Sinan Gümüş kararını verdi.

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Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Adı Fenerbahçe'yle de anılan yıldız futbolcunun yeni durağı netlik kazandı.

Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

25 yaşındaki futbolcu, İtalya'ya gidecek.

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Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe için de ismi geçen Sinan'ın Genoa ile kesin anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Aynı zamanda Atalanta için de ismi geçen Sinan'ın Genoa ile 4 senelik bir anlaşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Sinan son olarak Florya'daki evini taşımıştı.

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Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa'da aynı zamanda Koray Günter de forma giyiyor. Genoa son anda küme düşmekten kurtulmuştu.

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