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Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile mutlu sona ulaşan Sinan gümüş'ün yeni adresi belli oldu. yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe'yle de transfer dedikodularına karışmıştı. İşte yeni takımı...
30 Mayıs 2019 Perşembe 10:48 Güncelleme: 30.05.2019 10:48
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25 yaşındaki futbolcu, İtalya'ya gidecek.
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Sinan son olarak Florya'daki evini taşımıştı.
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