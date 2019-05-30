Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Yönetim, taraftarlara geçen sezonu unutturmak isterken teknik direktör Ersun Yanal'dan sürpriz bir transfer isteği geldi...
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:55
Güncelleme: 30.05.2019 09:58
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı...
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenileyecek.
Fenerbahçe'de Valbuena, Roman Neustadter, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın ayrılığı kesinleşti.
Kanarya, bu futbolcuların yerine ismi tartışılmayacak yıldızlara yönelmişti.
Ancak Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz bir transfer isteği geldi.