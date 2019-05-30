Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Yönetim, taraftarlara geçen sezonu unutturmak isterken teknik direktör Ersun Yanal'dan sürpriz bir transfer isteği geldi...

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:55 Güncelleme: 30.05.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





