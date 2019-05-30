Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği! - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Yönetim, taraftarlara geçen sezonu unutturmak isterken teknik direktör Ersun Yanal'dan sürpriz bir transfer isteği geldi...
30 Mayıs 2019 Perşembe 09:55 Güncelleme: 30.05.2019 09:58
Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı...

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Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler takımı baştan sona yenileyecek.

Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Fenerbahçe'de Valbuena, Roman Neustadter, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın ayrılığı kesinleşti.

Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Kanarya, bu futbolcuların yerine ismi tartışılmayacak yıldızlara yönelmişti.

Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!

Ancak Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz bir transfer isteği geldi.

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