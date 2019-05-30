Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Kadrodaki birçok isimle yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, transferde 3 futbolcunun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonda hücüm hattında yetersiz kalan Kanarya, 2'si santrfor olmak üzere 3 futbolcuyu takıma katmak için girişimlere başladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:30 Güncelleme: 30.05.2019 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





