Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Kadrodaki birçok isimle yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, transferde 3 futbolcunun peşine düştü. Geçtiğimiz sezonda hücüm hattında yetersiz kalan Kanarya, 2'si santrfor olmak üzere 3 futbolcuyu takıma katmak için girişimlere başladı.
30 Mayıs 2019 Perşembe 07:30 Güncelleme: 30.05.2019 07:30
Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi


Spor Toto Süper Lig'de taraftarını üzen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de listeye sürpriz isimler eklendi.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim 3 futbolcu için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Takıma yeterli katkı vermedikleri düşünülen oyuncular ile bir bir yolları ayıran Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon büyük bir değişim yaşanacak.

Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi

Takımı adeta baştan yaratacak olan Ersun Yanal, yönetime listedeki oyuncularla temasların hızlandırılması ricasında bulundu.

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