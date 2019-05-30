Dzeko transferinde sona gelindi! - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Dzeko transferinde sona gelindi!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Edin Dzeko için Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Edin Dzeko ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Roma'nın tecrübeli golcüsünün transferinin bittiği öne sürüldü.
30 Mayıs 2019 Perşembe 07:28
Dzeko transferinde sona gelindi!

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

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Dzeko transferinde sona gelindi!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe cephesinde yeni sezona sil baştan bir kadro kurmayı planlıyor.

Dzeko transferinde sona gelindi!

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi 46 puanla 6. sırada bitiren sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko'nun gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği öne sürülmüştü.

Dzeko transferinde sona gelindi!

Geçtiğimiz günler de Türkiye'ye gelen 33 yaşındaki tecrübeli golcü sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı.

Dzeko transferinde sona gelindi!

İsmi Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oldu. İnter'in yıldız golcünün transferinde Roma ile anlaştığı belirtildi.

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