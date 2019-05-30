Dzeko transferinde sona gelindi!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Edin Dzeko için Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Edin Dzeko ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Roma'nın tecrübeli golcüsünün transferinin bittiği öne sürüldü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





