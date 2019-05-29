Dortmund'dan Fenerbahçe'ye transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yeni sezona fırtına gibi girecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre transferde birçok oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Borussia Dortmund'un yıldızına kancayı taktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:33 Güncelleme: 30.05.2019 01:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





