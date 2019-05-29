Dortmund'dan Fenerbahçe'ye transfer!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6.sırada tamamlayarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yeni sezona fırtına gibi girecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre transferde birçok oyuncu ile ilgilenen sarı-lacivertliler transferde rotayı Almanya'ya çevirdi. Kanarya, Borussia Dortmund'un yıldızına kancayı taktı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:33
Güncelleme: 30.05.2019 01:29
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Fenerbahçe transferde atağa kalkıyor.
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Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu taraftarlarına unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transferde düğmeye bastı.
Öncelikle takımda gönderilecek isimleri belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, bu oyuncularla birer birer yollarını ayırıyor.
Mathieu Valbuena'yı Yunan ekibi Olympiakos'a gönderen sarı-lacivertlilerde Roman Neustadter'de takımdan ayrılacağını duyurmuştu.
Son olarak Roberto Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.