Gündeme bomba gibi düştü! "Ali Koç ile görüştük ve..."
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk, Aatif Chahechouhe, Barış Alıcı, İsmail Köybaşı ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alana Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu. İşte gündeme bomba gibi düşen o sözler ve ortalığı sallayan transfer itirafı:
29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:06
Güncelleme: 29.05.2019 16:42
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Ve Vedat Muriç bombası patladı... Detayları Çaykur Riizespor Başkanı Hasan Kartal şöyle duyurdu:
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Başkan Kartal ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'la ilgili de şunları söyledi: "Okan Buruk konusu bugün veya yarın netleşir. Bizim için başkan ve hoca önemli değil. Önemli olan birlik ve beraberliğin bozulmamasıdır."
"Rizespor'da bir sistem kurmamız lazım. Sistem olursa hoca ve başkan değişse de Rizespor zarar görmez."
Vedat Muriç'in transferinde son dakika... Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı, Barış Alıcı ve Muriç transferlerindeki son durumla ilgili ise Radyospor'a konuk olan Kartal, şunları söyledi:
"Sportif direktörümüz Yılmaz Bal, Aatif ve diğer oyuncularımızla görüşecek. İsmail Köybaşı ve Barış Alıcı'nın transferi hakkında henüz bir bilgim yok."