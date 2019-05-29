Transfer sezonuna az bir süre kala görüşmeler arttı ve bombalar da peş peşe gelmeye devam ediyor... Bu kapsamda Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de yer alan oyuncular da transferin gözdesi konumunda... Yapılanma içinde olan Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon başarısız transferlere imza atmış ve karşılığında ligde mağlubiyet serileriyle karşılaşmıştı.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:45
Güncelleme: 29.05.2019 13:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı lacivertliler hal böyleyken takımı sil baştan bir felsefeyle yeniden kurma planları yapıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mevcut oyuncularının da birçoğunu gözden çıkaran sarı lacivertliler de liste hemen hemen hazır...
Medipol Başakşehir de bu listeye giren oyunculardan birini gündemine aldı.
Fenerbahçe de bu fırsatı değerlendirme kararı alırken turuncu mavililerden istediği oyuncuyu takas yoluyla kadrosuna katabilir...
Bu gelişmenin arkasında Medipol Başakşehir Kulübü'nün Fenerbahçeli stopere talip olması yatıyor.