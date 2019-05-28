Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu sona erdi. Önümüzdeki sezonun ismi ne olacak tartışmaları da şimdiden başladı. Önceki sezonlara adını veren Lefter, Süleyman Seba, Metin Oktay'ın ardından Bordo-mavili camiadan 2019/2020 sezonu ismi için bir öneri geldi.
28 Mayıs 2019 Salı 22:38
Güncelleme: 28.05.2019 22:44
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Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü oynanan karşılaşmalarla perde kapandı. 33. haftada şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle kupasına kavuştu.
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Bu yıl 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de perde 10 Ağustos Cuma Günü başlayacak.
Her yıl Türk futbolunun önemli isimlerinin verildiği Süper Lig'de yeni sezonun hangi isimle anılacağı konusunda tartışmalar şimdiden başladı.
Süper Lig'e 2014/2015 sezonununda Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun efsanelerinden olan Süleyman Seba'nın ismi verilmişti.
2015/2016 sezonu Türk futbolunun diğer bir önemli ismi olan Hasan Doğan olarak belirlenmişti.