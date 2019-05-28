İşte Süper Lig'de yeni sezonun ismi!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu sona erdi. Önümüzdeki sezonun ismi ne olacak tartışmaları da şimdiden başladı. Önceki sezonlara adını veren Lefter, Süleyman Seba, Metin Oktay'ın ardından Bordo-mavili camiadan 2019/2020 sezonu ismi için bir öneri geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 22:38 Güncelleme: 28.05.2019 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





