Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Doğa Sigorta'da oyuncular dün yapılması planlanan antrenmana çıkmadı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:36 Güncelleme: 30.05.2019 10:36
Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Galatasaray'da maaş krizi yaşanıyor...

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Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan oyuncular, yönetime tepki olarak idmana çıkmama kararı aldı.

Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Edinilen bilgiye göre; maaşların en azından bir bölümünün yatmaması halinde, sarı kırmızılı basketbolcular bugün yapılacak antrenmanda da yer almayacak.

Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Sarı-Kırmızılılar bu durumda yarın Anadolu Efes ile oynanacak yarı final serisi ilk maçına antrenmansız çıkmış olacak.

Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

10 DOSYADAN TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Öte yandan Galatasaray Doğa Sigorta'nın transfer yasağı da hala kaldırılmış değil.

Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar

Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetiminin, transfer yasağını kaldırması için 10 dosyayı temizlemesi gerekiyor.

Galatasaray'da maaş krizi! İdmana çıkmadılar
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