Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel olmuştu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızın Galatasaray'ı neden tercih ettiği ortaya çıktı. İşte Babel'in Galatasaray planı...
18 Haziran 2019 Salı 10:09 Güncelleme: 18.06.2019 10:09
Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Galatasaray'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor.

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Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Daha önce Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Hollandalı yıldız sarı kırmızılı taraftarları da şimdiden heyecanlandırıyor.

Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Yeni bir heyecana yelken açmak için sabırsızlanan Babel, son günlerde olumsuz gelişmeler yaşıyor.

Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Geride bıraktığımız sezonda devre arası dönemde Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e Fulham'a transfer olan ancak küme düşme üzüntüsü yaşayan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda da bazı sorunlar yaşıyor.

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Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

32 yaşındaki futbolcu özellikle son Uluslar Ligi finalinde Hollanda'nın Portekiz'e 1-0 yenildiği maç sonrası ülke kamuoyunda epeyce sert eleştiriler almıştı.

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