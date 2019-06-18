Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!

Geride bıraktığımız sezonda devre arası dönemde Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e Fulham'a transfer olan ancak küme düşme üzüntüsü yaşayan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda da bazı sorunlar yaşıyor.

G.SARAY TARAFTARININ FORMA İSYANI! HABER İÇİN TIKLAYIN...