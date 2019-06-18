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Ryan Babel'in Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi planı!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel olmuştu. Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızın Galatasaray'ı neden tercih ettiği ortaya çıktı. İşte Babel'in Galatasaray planı...
18 Haziran 2019 Salı 10:09 Güncelleme: 18.06.2019 10:09
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Geride bıraktığımız sezonda devre arası dönemde Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e Fulham'a transfer olan ancak küme düşme üzüntüsü yaşayan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda da bazı sorunlar yaşıyor.
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