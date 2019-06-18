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18 Haziran 2019, Salı
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Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! ...

Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! Transfer...

'ın krizlere neden olan ve hem futbolu hem de özel hayatı ile eleştiri yağmuruna tutulan Senegalli golcüsü , bu kez de Uzak Doğu'ya gitme imasında bulundu. Daha önce hesabından Galatasaray’ı silerek şaşkınlık yaratan Senegalli, yeniden ekledi ama ardından bayrağı ilavesi yaptı.

Şimdi de bayrağı! 'ın Senegalli golcüsü hesabından yine taraftarların aklını karıştırmayı başardı. , sabah saatlerinde bio'suna, daha önce sildiği Galatasaray'ı yeniden ekledi. Ancak Senegalli golcü birkaç saat sonra profiline bu kez Çin bayrağı da koyarak kafa karıştırdı.

TARZI ÇOK 'DEĞiŞiK'

Diagne'nin bu hareketi daha önce forma giydiği Çin'de kariyerine devam edebileceği iddialarını beraberinde getirdi. Yıldız futbolcu, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği sarı kırmızılı takımda, anlaşılmaz hareketleri ve zaman zaman takındığı agresif tavırlarıyla tepki toplamıştı.

Galatasaray yönetimi, 'ye gelir gelmez oyuncudan sosyal medyadaki davranışları ile ilgili açıklama isteyecek. ?Diagne, sezonun son döneminde taraftarla girdiği tepki çeken diyaloglardan sonra sürekli yanlış anlaşıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuş ancak gerekçeleri tatmin edici bulunmamıştı.

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  1. 18.06.2019
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