Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! Transfer...
Galatasaray'ın krizlere neden olan ve hem futbolu hem de özel hayatı ile eleştiri yağmuruna tutulan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, bu kez de Uzak Doğu'ya gitme imasında bulundu. Daha önce sosyal medya hesabından Galatasaray’ı silerek şaşkınlık yaratan Senegalli, yeniden ekledi ama ardından Çin bayrağı ilavesi yaptı.
Şimdi de Çin bayrağı! Galatasaray'ın Senegalli golcüsü sosyal medya hesabından yine taraftarların aklını karıştırmayı başardı. Mbaye Diagne, sabah saatlerinde Instagram bio'suna, daha önce sildiği Galatasaray'ı yeniden ekledi. Ancak Senegalli golcü birkaç saat sonra profiline bu kez Çin bayrağı da koyarak kafa karıştırdı.
TARZI ÇOK 'DEĞiŞiK'
Diagne'nin bu hareketi daha önce forma giydiği Çin'de kariyerine devam edebileceği iddialarını beraberinde getirdi. Yıldız futbolcu, inişli çıkışlı bir grafik sergilediği sarı kırmızılı takımda, anlaşılmaz hareketleri ve zaman zaman takındığı agresif tavırlarıyla tepki toplamıştı.
Galatasaray yönetimi, Türkiye'ye gelir gelmez oyuncudan sosyal medyadaki davranışları ile ilgili açıklama isteyecek. ?Diagne, sezonun son döneminde taraftarla girdiği tepki çeken diyaloglardan sonra sürekli yanlış anlaşıldığı yönünde açıklamalarda bulunmuş ancak gerekçeleri tatmin edici bulunmamıştı.
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Diagne sosyal medyadan bunu yaptı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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