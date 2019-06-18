Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

Arjantin'den Ole gazetesine özel açıklamalarda bulunan tecrübeli ön libero Ever Banega "Galatasaray'a mı gidiyorsun?" sorusu üzerine, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" diye konuştu.
18 Haziran 2019 Salı 07:52
Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

Galatasaray, Ndiaye'nin yerini doldurmak için kolları sıvarken transferi gündemde olan Ever Banega'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

Başarılı futbolcunun, transferini sayfalarına taşına Arjantin'in Ole gazetesi, "Banega. Boca'ya uzak, Galatasaray'a yakın" başlığı kullandı. Libertadores'i kazanmak isteyen Boca Juniors'un, Banega ile kadrosunu güçlendirmek istediği ve bunun için kontrat önerdiği belirtildi.

Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

BOCA'YI KABUL ETMEDİ

Boca Juniors'un ilgisi sorulan Banega, "Arjantin'e geri dönmek planlarım arasında yok. Sevilla ile kontratım devam ediyor" cevabını verdi.

Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

Söz Galatasaray'a gelince ise 30 yaşındaki futbolcu, net mesajlar verdi. Ever Banega, "Galatasaray da seninle ilgileniyor ve 4 milyon euro teklif etti. Galatasaray'a mı gidiyorsun?" denince, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.

Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

DEVLER LİGİ CEZBETTİ

Ole'nin Ever Banega'ya yakın kişilere dayandırdığı bilgiye göre; Galatasaray, Ever Banega'ya 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusları önerdiği belirtildi.

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