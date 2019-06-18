Banega'dan Galatasaray açıklaması! İşte Cimbom'un teklifi

Söz Galatasaray'a gelince ise 30 yaşındaki futbolcu, net mesajlar verdi. Ever Banega, "Galatasaray da seninle ilgileniyor ve 4 milyon euro teklif etti. Galatasaray'a mı gidiyorsun?" denince, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.