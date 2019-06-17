Fatih Terim'den Sneijder'e veto!

Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Birçok oyuncunun ismi de son şampiyon Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Ever Banega ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi için de cevap bekliyor. Tüm bu gelişmelerin yanında Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in takıma geri döneceği konuşuluyordu. İşte detaylar...

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:12 Güncelleme: 17.06.2019 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





