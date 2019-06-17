Fatih Terim'den Sneijder'e veto!

Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Birçok oyuncunun ismi de son şampiyon Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Ever Banega ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi için de cevap bekliyor. Tüm bu gelişmelerin yanında Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in takıma geri döneceği konuşuluyordu. İşte detaylar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 22:12
Güncelleme: 17.06.2019 22:12
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından, kulüplerde transfer hareketına hız verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son şampiyon Galatasaray'da, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.
Elindeki yüksek maliyetli bazı oyunculardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne için güzel bir teklif bekliyor.
Son olarak Ever Banega transferini büyük ölçüde bitiren sarı-kırmızılılar için bir haber de sevilen eski oyuncusundan geldi.
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder'de takıma geri döneceği konuşulan isimlerden biriydi.