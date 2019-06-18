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Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!
Spor Toto Süper Lig'de 8 sene Galatasaray formasını terleten kaptan Selçuk İnan büyük bir fedakarlığa hazırlanıyor. Her fırsatta yakın çevresine futbolu sarı kırmızılı forma altında bırakmak istediğini dile getiren Selçuk, yılda 2.9 milyon Euro kazandığı için büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
18 Haziran 2019 Salı 11:15
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Teknik kadronun da takımda kalmasını istediği tecrübeli futbolcunun kesinlikle para konuşmayacağı öğrenildi.
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