Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Spor Toto Süper Lig'de 8 sene Galatasaray formasını terleten kaptan Selçuk İnan büyük bir fedakarlığa hazırlanıyor. Her fırsatta yakın çevresine futbolu sarı kırmızılı forma altında bırakmak istediğini dile getiren Selçuk, yılda 2.9 milyon Euro kazandığı için büyük eleştirilere maruz kalmıştı.
18 Haziran 2019 Salı 11:15
Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Sarı kırmızılı forma altında 8 sene geçiren Selçuk, sürpriz bir hameleye hazırlanıyor.

Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaptan Selçuk İnan, jübilesini sarı kırmızılı formayla yapmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu gösterdi.

Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Teknik kadronun da takımda kalmasını istediği tecrübeli futbolcunun kesinlikle para konuşmayacağı öğrenildi.

BABEL'İN GALATASARAY PLANI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaraylı Selçuk İnan'dan büyük fedakarlık!

Geçtiğimiz sezonlarda aldığı 2.9 milyon Euro nedeniyle eleştirilen Selçuk'un yakın çevresine, "Galatasaray'da çok güzel 8 senem geçti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN