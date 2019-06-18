Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi! - Son dakika Süper Lig fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Galatasaray formasıyla başarılı bir 3.5 sezon geçiren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder halen Türk kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Son olarak sürpriz bir Süper Lig ekibi, yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
18 Haziran 2019 Salı 11:13
Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Türk kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Yıldız futbolcu, 3.5 yıl formasını giydiği Galatasaray'da önemli başarılara imza atmıştı.

Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Sneijder, burada istediğini bulamayınca Katar'a transfer olmuştu.

Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Tecrübeli isim bu defa tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in transfer listesinde.

Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman'ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ise ses getirecek hamle yaptı.

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