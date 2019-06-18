Galatasaray formasıyla başarılı bir 3.5 sezon geçiren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder halen Türk kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Son olarak sürpriz bir Süper Lig ekibi, yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
18 Haziran 2019 Salı 11:13
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35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Türk kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor.
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Yıldız futbolcu, 3.5 yıl formasını giydiği Galatasaray'da önemli başarılara imza atmıştı.
Sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan Sneijder, burada istediğini bulamayınca Katar'a transfer olmuştu.
Tecrübeli isim bu defa tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'in transfer listesinde.
Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlüğe Ayhan Akman'ı, teknik direktörlüğe de Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep ekibi transferde de ise ses getirecek hamle yaptı.