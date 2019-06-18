Süper Lig ekibinden Sneijder sürprizi!

Galatasaray formasıyla başarılı bir 3.5 sezon geçiren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder halen Türk kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Son olarak sürpriz bir Süper Lig ekibi, yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





