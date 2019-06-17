Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır.



