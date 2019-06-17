Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon... - Son dakika Süper Lig fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF'de yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu gibi kurulların yeniden atanacağını söyledi. Kemer Country Club'da düzenlenen Mesa Cup Golf Turnuvası'nda kazananlara ödüllerini takdim eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, törenin ardından soruları yanıtlarken gelecek sezon uygulanacak yabancı sınırını da açıkladı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:26
Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

"Son yapılan genel kurulda, TFF'de yeni bir yönetim kurulu göreve başladı. Tabii devam eden UEFA toplantıları, FIFA toplantıları, EURO 2020 Elemeleri için Fransa maçı ve İzlanda seyahati...

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Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Ancak cuma günü TFF'nin yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptık ve görevlendirmeleri de yaptık. Aldığımız kararlarla yeni görevlerimize başladık, hayırlı olsun. Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız.

Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

FIFA sıralaması olsun, Avrupa'daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır. İnşallah 2020 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağız. Gruptaki şansımız kuvvetli olarak devam ediyor.

Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

KULÜPLERİMİZİN, BORÇLARIN YENİDEN YAPILANMASINA İHTİYACI VAR

Bankalar Birliği ve bankalarımızın hepsi tek tek kulüplerimizin mali yapılarının toparlanabilmesi için, borçların yeniden yapılandırılması konusunda hemfikirler. Kulüplerimizle bire bir görüşerek tüm bu yapılandırmaları yapacaklardır. Kulüplerimizin buna çok ihtiyacı var.

Yabancı sınırı resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Hepimizin bildiği gibi son zamanlarda birçok kulübümüzün mali yapısı bozuldu. UEFA tarafından da bunlar gözlenmekte. Kulüplerimizin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için mutlak suretle bu yapılandırmaya ihtiyaçları vardır. Bunlar da bankalarımız tarafından gayet uygun şekilde yapılıyor. Bu konudaki sıkıntılar inşallah bertaraf olacaktır.

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