Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri - Son dakika Süper Lig fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de özellikle Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü döneminde kadrosuna katmayı çok istediği Deniz Türüç, Kayserispor'daki istikrarlı grafiği ile birçok kulübün transfer gündeminde yer alıyor. Adı özellikle Galatasaray ile anılan gurbetçi futbolcudan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte olay yaratan o hamle:

14 Haziran 2019 Cuma 16:17 Güncelleme: 14.06.2019 16:19
Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

26 yaşındaki futbolcunun adı 2018-19 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte sık sık Galatasaray ile gündeme gelse de Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyu radarına aldığı ortaya çıktı.

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Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Deniz Türüç'ün de sosyal medyadan sarı-lacivertli kulübün resmi hesabına takibe alması heyecan yarattı.

Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Deniz Türüç ile ilgili izleyeceği yol merak konusu oldu.

Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Ancak Kayserispor Başkanı Erol Bedir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncularını isteyen kulüplere sözleşmesinde bulunan '10 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini hatırlatmıştı.

Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Geride kalan sezonda Kayserispor ile 26 lig maçına çıkan Deniz 3 gol atarken 5 de asist yaptı.

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