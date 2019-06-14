Gündeme bomba gibi düştü! Deniz Türüç'ten Fenerbahçe hamlesi Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de özellikle Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü döneminde kadrosuna katmayı çok istediği Deniz Türüç, Kayserispor'daki istikrarlı grafiği ile birçok kulübün transfer gündeminde yer alıyor. Adı özellikle Galatasaray ile anılan gurbetçi futbolcudan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran bir hareket geldi. İşte olay yaratan o hamle: