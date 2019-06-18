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İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Fatih Terim ısrarla istiyor
Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transferdeki önceliği ise hücum bölgesi. Adı Vedat Muriç, Radamel Falcao, Mario Balotelli, Danny Welbeck ve Andy Carroll gibi forvetlerle anılan Aslan, Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız golcü için harekete geçti.
18 Haziran 2019 Salı 08:44
Güncelleme: 18.06.2019 09:00
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Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer harekatı başladı.
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Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.
Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.
Kiralık sözleşmeleri sona eren Badou Ndiaye ile yola devam etmeyecek olan Cimbom'da Henry Onyekuru için tüm şartlar zorlanacak.