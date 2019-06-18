Galatasaray taraftarının forma isyanı!
Galatasaray yeni sezonda giyeceği parçalı formayı tanıttı. Geçtiğimiz sezon 189,90 TL ile satılan formaların 249 TL’den satışa çıkması taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, kulübün fiyatta indirim yapmasını bekliyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda giyeceği parçalı formayı tanıttı.
UEFA Kupası şampiyonluğunun 20'inci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 'Vapor Knit' teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor.
Geçen sezonun formaları 189,90 TL'den satılırken, fi yatın bu sezon 250 TL'ye kadar çıkması Sarı-Kırmızılı taraftara isyan ettirdi. İndirim istendi.
- 18.06.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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