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18 Haziran 2019, Salı
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taraftarının forma isyanı!

Galatasaray taraftarının forma isyanı!

giyeceği parçalı formayı tanıttı. sezon 189,90 TL ile satılan formaların 249 TL’den satışa çıkması taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, kulübün fiyatta indirim yapmasını bekliyor.

sezonu şampiyon tamamlayan , giyeceği parçalı formayı tanıttı.

Kupası şampiyonluğunun 20'inci yılı olması dolayısıyla o sene giyilen formadan esinlenen tasarım geçmişten ilham alıp yeni başarılara koşmak isteyen takımı temsil ediyor. İlklerin ve enlerin takımı yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. 'Vapor Knit' teknolojisi terleme hissini en aza indirirken yine vücuda çok rahat bir şekilde oturuyor.

Geçen sezonun formaları 189,90 TL'den satılırken, fi yatın bu sezon 250 TL'ye kadar çıkması Sarı-Kırmızılı taraftara isyan ettirdi. İndirim istendi.

  1. 18.06.2019
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