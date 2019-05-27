Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun yolunu tutan Okay Yokuşlu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İspanyol basını milli futbolcunun gelecek sezon La Liga'nın dışında bir ligde forma giyeceğini yazdı. İşte detaylar...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:02 Güncelleme: 27.05.2019 10:02
Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Celta Vigo'nun yolunu tutan Okay Yokuşlu, La Liga'daki ilk sezonunu son derece başarılı bir şekilde tamamladı.

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

İngiltere'nin ardından dünyanın en önemli futbol ligi olarak kabul edilen İspanya'nın ligine yeni giden bir çok futbolcu kısa sürede adapte olmakta zorlanırken, Okay ilk maçından itibaren bulunduğu ortamı hiç yadırgamadı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

BARCELONA KARŞISINDA COŞTU

Okay Yokuşlu La Liga'da bu sezon 30 maçta forma giydi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

Bu maçların 26'sında ilk 11'de sahaya çıkarak takımın vazgeçilmez ismi oldu.

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Milli futbolcu Okay Yokuşlu için devler sıraya girdi

Sevilla ve Villarreal maçlarında fileleri de havalandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ayın başında 2-0 kazandıkları Barcelona maçında performansıyla zirveye çıktı, maçın en iyilerinden biri olarak gösterildi.

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