Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde de büyük oynuyor. Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim ise canlı yayında açıklandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:03 Güncelleme: 27.05.2019 01:06
Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in hedefi Şampiyonlar Ligi...

Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Tecrübeli teknik adam bu kapsamda takımı baştan sona yenilemeyi planlıyor.

Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Galatasaray, satmayı planladığı isimlerden gelecek parayla transferde büyük oynayacak.

Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı

Aslan, ses getirecek transfer için şimdiden çalışmalara başladı.

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