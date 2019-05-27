Canlı yayında açıklandı! Galatasaray'a dünya yıldızı
Şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde de büyük oynuyor. Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim ise canlı yayında açıklandı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:03
Güncelleme: 27.05.2019 01:06
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Şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
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Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in hedefi Şampiyonlar Ligi...
Tecrübeli teknik adam bu kapsamda takımı baştan sona yenilemeyi planlıyor.
Galatasaray, satmayı planladığı isimlerden gelecek parayla transferde büyük oynayacak.
Aslan, ses getirecek transfer için şimdiden çalışmalara başladı.