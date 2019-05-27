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Galatasaray'da Feghouli'den Gomis ve Diagne kıyaslaması!
Oynadığı muhteşem futbolla şampiyonluğu getiren Feghouli hırslı. Cezayirli süper yıldız "Kariyerimdeki tek eksik Avrupa Kupası. Galatasaray ile bunu da kazanmak istiyorum" dedi. Feghouli ayrıca Gomis ile Diagne'yi de kıyasladı...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:48
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Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerden Sofiane Feghouli röportajında, sarı-kırmızılı formayla Avrupa Kupası kazanmak istediğini söyledi.
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Cezayirli yıldız "Avrupa'da 2 kez final oynadım ama kupa kazanamadım. Benim de Fatih hoca gibi Avrupa'da kupa kazanmak gibi bir hayalim var. Bu muhteşem taraftarımızla yenemeyeceğimiz takım yok. Yöneticilerimiz iyi transfer yaparsa Avrupa'da çok iyi yerlere geliriz" diye konuştu.
Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2 yılda 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu iki zaferi kıyasladı.
Sofiane Feghouli "Geçen sene 3.5 ay boyunca ufak bir sakatlığım vardı. Biraz zorluyordu. Bu sene psikolojik olarak daha büyük bir baskı hissettik. Bu sezonun daha zor olduğunu söyleyebilirim" dedi. 29 yaşındaki yıldız iyi bir sezon geçirdiğini söyledi. Hedefinin nice zaferler kazanmak olduğunu belirtti.
İLK RÖVEŞATA GOLÜM "Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım. Küçükken hayal kurarsanız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak da çok önemliydi. Galatasaray'a geldiğimden beri en özel ve güzen anım bu oldu. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi. Onlar da bunu hiç unutmayacak."