Galatasaray'da Feghouli'den Gomis ve Diagne kıyaslaması!

İLK RÖVEŞATA GOLÜM

"Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım. Küçükken hayal kurarsanız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak da çok önemliydi. Galatasaray'a geldiğimden beri en özel ve güzen anım bu oldu. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi. Onlar da bunu hiç unutmayacak."



