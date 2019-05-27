İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

İmparator, 50 bin taraftarın önünde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Usta hoca gelecek dönem için 5 büyük hedef belirledi. Camia şampiyonluğu kutlarken, Terim yeni başarılar için çoktan kolları sıvadı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





