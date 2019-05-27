İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi! - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

İmparator, 50 bin taraftarın önünde Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Usta hoca gelecek dönem için 5 büyük hedef belirledi. Camia şampiyonluğu kutlarken, Terim yeni başarılar için çoktan kolları sıvadı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47
İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

Galatasaray'ın 2018-19 şampiyonluğunu kutladığı Gala Gecesi'nde en büyük sürprizi Fatih Terim yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

Deneyimli çalıştırıcı 50 bin kişinin şahitliğinde, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

Büyük coşkunun yaşandığı gecenin mutluluğu camiayı sarmışken çalışkanlığı ve disipliniyle bilinen İmparator ise dün sabahtan itibaren kolları sıvadı.

İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

Fatih Terim 5 yıl için 5 büyük hedef belirledi.

İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in 5 hedefi!

Bunları hayata geçirmek, gerçeğe dönüştürmek için planlarını hazırlıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN