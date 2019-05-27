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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden
Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Asbaşkan Semih Özsoy'un 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler çok konuşulacak iki transferi noktalamak üzere...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:09
Güncelleme: 27.05.2019 08:50
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Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi...
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Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ilk yarısını 17. sırada bitirdiği ligi 6. sırada noktaladı.
Sarı-Lacivertliler bu sezonu taraftara unutturmak için transferde gaza bastı.
Semih Özsoy'un Antalyaspor maçının ardından yaptığı 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler iki isme imza attırmak üzere.
Kanarya geçtiğimiz haftalarda Çaykur Rizespor'un forveti Vedat Muriç ile el sıkışmıştı.