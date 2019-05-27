Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Asbaşkan Semih Özsoy'un 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler çok konuşulacak iki transferi noktalamak üzere...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:09 Güncelleme: 27.05.2019 08:50
Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi...

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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ilk yarısını 17. sırada bitirdiği ligi 6. sırada noktaladı.

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Sarı-Lacivertliler bu sezonu taraftara unutturmak için transferde gaza bastı.

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Semih Özsoy'un Antalyaspor maçının ardından yaptığı 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler iki isme imza attırmak üzere.

Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Kanarya geçtiğimiz haftalarda Çaykur Rizespor'un forveti Vedat Muriç ile el sıkışmıştı.

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