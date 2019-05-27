Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden

Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Asbaşkan Semih Özsoy'un 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler çok konuşulacak iki transferi noktalamak üzere...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:09 Güncelleme: 27.05.2019 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





