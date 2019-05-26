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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının 57. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a taraftarlar tarafından tepki gösterildi. Bunun sonrasında Mehmet Topal oyundan çıkmak istedi ancak Ersun Yanal oyuncuya devam etmesini söyledi. Maçın son düdüğünün çalmasıyla Yanal, Mehmet Topal'dan taraftarı alkışlamasını iste de tecrübeli futbolcu doğrudan soyunma odasına gitti.
26 Mayıs 2019 Pazar 21:52
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi.
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Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi.
Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.
SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Son düdüğün ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ın taraftarlara giderek alkışlamasını istedi ancak tecrübeli oyuncu bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitti.