Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının 57. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a taraftarlar tarafından tepki gösterildi. Bunun sonrasında Mehmet Topal oyundan çıkmak istedi ancak Ersun Yanal oyuncuya devam etmesini söyledi. Maçın son düdüğünün çalmasıyla Yanal, Mehmet Topal'dan taraftarı alkışlamasını iste de tecrübeli futbolcu doğrudan soyunma odasına gitti.