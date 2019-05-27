İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!
Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu ile el sıkışan Kanarya, direkt ilk 11'de oynayabilecek 4 ismin daha peşinde düştü.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:46
Güncelleme: 27.05.2019 07:46
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.
Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe transferde yine hatalı kararlar vermek istemiyor.
Sarı-lacivertliler hem Fenerbahçe'yi bilen hem de uzun süre ligi domine eden yıldızlara göz dikmiş durumda.
Emre Belözoğlu yuvaya dönmek için sarı-lacivertli yönetimle el sıkıştı.