İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Emre Belözoğlu ile el sıkışan Kanarya, direkt ilk 11'de oynayabilecek 4 ismin daha peşinde düştü.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:46 Güncelleme: 27.05.2019 07:46
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen başladı.

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İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gözünü transfere çevirdi.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Kabus gibi geçen sezonun ardından Fenerbahçe transferde yine hatalı kararlar vermek istemiyor.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Sarı-lacivertliler hem Fenerbahçe'yi bilen hem de uzun süre ligi domine eden yıldızlara göz dikmiş durumda.

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

Emre Belözoğlu yuvaya dönmek için sarı-lacivertli yönetimle el sıkıştı.

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