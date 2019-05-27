GALERİ
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarı hedefleyen Cimbom'da yerli operasyonu başladı. İşte Galatasaray yönetiminin radarında olan yıldız futbolcular...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
GALERİ DEVAM EDİYOR
Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollarını ayıran, Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.
Galatasaray ayrıca Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Fenerbahçe'den Şener Özbayrak'la da ilgileniyor.
DİĞER GALERİLER