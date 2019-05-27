Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarı hedefleyen Cimbom'da yerli operasyonu başladı. İşte Galatasaray yönetiminin radarında olan yıldız futbolcular...