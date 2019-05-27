Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Gelecek sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarı hedefleyen Cimbom'da yerli operasyonu başladı. İşte Galatasaray yönetiminin radarında olan yıldız futbolcular...
27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi ilk olarak yerli futbolcular için düğmeye bastı.

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Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollarını ayıran, Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

EN ÖNEMLİ HEDEF ARDA TURAN

Takvim'in haberine göre; yönetimin hedefindeki en önemli isimlerden birisi Arda Turan...

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Yönetim transfer için Terim'in onayını bekliyor.

Galatasaray'dan yerli operasyonu! Düğmeye basıldı

Galatasaray ayrıca Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Fenerbahçe'den Şener Özbayrak'la da ilgileniyor.

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