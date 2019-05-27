Ryan Babel'den Galatasaray itirafı – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'den itirafı

Ryan Babel'den Galatasaray itirafı

, 'dan teklif aldığını resmen açıkladı ve kendisine gelen en iyi teklifin Galatasaray'dan olduğunu belirtti.

Ryan Babel, iddialarını doğruladı. NOS'a konuşan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile ilgili bir soru üzerine, "En iyi teklif onlardan geldi. Bu bir sır değil ama diğer kulüplerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Önceden her futbolcu gibi gibi büyük kulüpleri hayal ediyordum. Şimdi 32 yaşındayım. Belli bir noktadan sonra isteklerinizi rafine etmeye başlıyorsunuz" dedi. Galatasaray'a imza atması beklenilen Babel'in Ajax'ın teklifi nedeniyle kararsız kaldığı ileri sürüldü

Tehditler alıyorum!
Babel, Galatasaray'a transfer olmasının Beşiktaşlıları rahatsız etmemesi gerektiğini de kaydetti. Sosyal medyada büyük tepkiler gördüğünü ifade eden Hollandalı yıldız, "Ölüm tehditleri bile aldım. Hassas bir karar olduğunu biliyorum ama bunu yaşayan ilk kişi ben değilim. Galatasaray'a transfer olmak 'ı rahatsız edeceğim anlamı taşımıyor" diye konuştu

  1. 27.05.2019
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