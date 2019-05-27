Ryan Babel'den Galatasaray itirafı
Ryan Babel, Galatasaray'dan teklif aldığını resmen açıkladı ve kendisine gelen en iyi teklifin Galatasaray'dan olduğunu belirtti.
Tehditler alıyorum!
Babel, Galatasaray'a transfer olmasının Beşiktaşlıları rahatsız etmemesi gerektiğini de kaydetti. Sosyal medyada büyük tepkiler gördüğünü ifade eden Hollandalı yıldız, "Ölüm tehditleri bile aldım. Hassas bir karar olduğunu biliyorum ama bunu yaşayan ilk kişi ben değilim. Galatasaray'a transfer olmak Beşiktaş'ı rahatsız edeceğim anlamı taşımıyor" diye konuştu
- 27.05.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
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Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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