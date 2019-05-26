Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri... - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray bunu beklemiyordu! Franck Ribery şoke etti... Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor ve Douglas transferlerini bitirmek üzere olan Galatasaray, kanat, forvet ve 10 numara bölgeleri için de listesini hazırladı.

26 Mayıs 2019 Pazar 11:32 Güncelleme: 26.05.2019 11:36
Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi: Franck Ribery...

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Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.

Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

Franck Ribery için ikinci Galatasaray döneminin başlaması uzak değil ama... İşte o karar ve şok ayrıntı:

Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

Daha önce 23 yaşında geldiği sarı-kırmızılı takımda kısa dönemde taraflı tarafsız herkesi futboluyla kendine hayran bırakan Fransız futbolcu, aldığı tekliften bir hayli mutlu oldu.

Ribery'den şok karar! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri...

36 yaşında olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan 36 yaşındaki Ribery, bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyor.

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