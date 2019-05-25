Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında yürekler ağza geldi
Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında yürekler ağza geldi. Şampiyonluk kupasını kaldıran yardımcı antrenör Hasan Şaş kupayı elinden düşür gibi oldu, Muslera'nın yüreği ağzına geldi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...
- Avcı'ya flaş yanıt! "Asıl kaçan sensin"
- Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi sürpriz karar! 2 yıldız kulübeye
- 2020 model Galatasaray böyle uçacak! Son dakika transfer haberleri...
- Son dakika ilk 11 açıklaması! Galatasaray - Medipol Başakşehir...
- Florya'dan kutlama fotoğrafları! Balkona çıktı ve...
- Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...
- İşte Süper Lig'de haftanın 11'i...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.