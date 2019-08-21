KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Kulisleri sallayan Radamel Falcao iddiası... Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için artık KAP bekleniyor ve taraftarlar da yeni golcüleri için heyecanla bekliyorlardı... Ancak resmi imzaya kalan transferde yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.