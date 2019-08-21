KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Kulisleri sallayan Radamel Falcao iddiası... Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao için artık KAP bekleniyor ve taraftarlar da yeni golcüleri için heyecanla bekliyorlardı... Ancak resmi imzaya kalan transferde yaşanan son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:39 Güncelleme: 21.08.2019 15:52
KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Transfer için çalışmalarını sürdüren Aslan'da bomba bir iddia ortaya atıldı.

KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında kulisleri sallayan bir gelişme yaşandı.

KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Yaklaşık 1.5 aydır Falcao transferiyle uğraşan ve KAP açıklaması yapmaya hazırlanan Galatasaray yönetimine İspanya'dan ilginç bir tepki geldi.

KAP beklenirken şok iddia... Terim, Falcao'yu istemiyor | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Falcao'nun maliyetini, yaşını ve son performansını değerlendiren menajer Bayram Tutumlu, Başkan Mustafa Cengiz'e çağrıda bulunurken, ünlü menajer sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

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