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Galatasaray'a para yağacak... Sürpriz isme 15 milyon euro! Son dakika transfer haberleri
Galatasaray, ilk etapta Diagne'yi satmayı planlarken takımın bir başka ismine bomba bir teklif geldi. İsmi hâlâ açıklanmayan ancak iki Arap ve bir de Avrupa kulübünün oyuncuyu kadrosuna katmak için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamla sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi. İşte süper transfer piyangosunun ayrıntıları ve Galatasaray'a para yağdıracak o isim...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:51
Güncelleme: 21.08.2019 13:10
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FFP sıkıntısı ile karşı karşıya kalmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetime piyango gibi haber...
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Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Aslan, zorluklarla karşılaşmış ve Senegalli'nin gideceği takımlardaki istekleri hem Galatasaray'ı hem de transferini zora sokmuştu.
Linnes ve Mariano planına yönelen Cimbom, iki yıldızdan birini satıp FFP kapsamındaki dengeyi sağlamak adına gerekli 2.9 milyon euro'yu kasasına koyacaktı.
Bu iki yıldızın yanı sıra Nagatomo da takımdan ayrılması muhtemel isimlerden biri olmuştu.
Hatta Yunus Akgün de bu listede yer alan futbolculardandı ancak teklifler ya gelmedi ya da yetersiz kaldı...