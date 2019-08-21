Mehmet Topal yeniden Galatasaray'a! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da ikinci Mehmet Topal dönemi başlıyor... Ahmet Çalık'ın yetersiz oluşu, Valentine Ozarnwafor'un da Kayserispor ile anlaşmasının ardından Aslan'ın elinde stoper olarak sadece Marcao ile Luyindama kaldı. Şimdi ise bu bölgede alternatif yaratmaya çalışan Galatasaray, gündemine Mehmet Topal'ı aldı.

Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun transferine Fatih Terim de onay verdi. Hem stoper hem hem de ön liberoda görev yapabilen tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturulması bekleniyor.

Ayrıca Topal için düşünülen maaş ise senelik 1.2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat.

MEHMET TOPAL KİDMİR?

Mehmet Topal, 3 Mart 1986 tarihinde, Malatya'da dünyaya geldi. 1999-2002 yılları arasında, Malatya Belediyespor'un altyapısında top koşturduktan sonra, 1999 yılında Çanakkale Dardenelspor'a transfer oldu.

2002-2006 yılları arasında, Çanakkele Dardanelspor forması ile 33 maça çıkan futbolcu, bu maçlarda toplam 6 gol kaydetti. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan ve gerektiğinde defans pozisyonunda da görev yapabilen Topal, Dardanelspor'daki başarılı futbolu ile Galatasaray yönetiminin dikkatini çekti.

Galatasaray S.K.'ne, 1 milyon dolar karşığında, beş yıllık bir sözleşmeye imza atarak katılan Topal, böylece 14 numaralı formanın sahibi oldu. Teknik direktör Erik Gerets zamanında fazla forma giyme şansı bulamayan başarılı oyuncu, 2007-2008 sezonunda, Feldkamp'ın yönetime gelmesi ile birlikte ilk 11'de, sakatlanan Tobias Lindreoth'un yerine geçerek kendisine yer buldu.

Uzun bacakları ve top çalma yeteneğinden dolayı örümcek lakabı ile tanınan Mehmet Topal, Valencia macerasının ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor.

Topal, 14 numaralı formayı giymesinin sebebinin idolü olan Patrick Vieira olduğunu söylerken, Vieira'nın şut çekme tekniklerini de kendisine örnek aldığını gizlemiyor.