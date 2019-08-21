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Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu
Galatasaray Finansal Fair Play nedeniyle en az 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimler de netleşmeye başladı. Cimbom, Diagne'nin takımda kalma ihtimaline karşılık 2 futbolcusunu satış listesine koydu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16
Güncelleme: 21.08.2019 11:16
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Lige Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar transfer de sıkıntılı günler geçiriyor.
Falcao transferinde sona gelen Cimbom'u başı bu kez de Finansal Failr Play ile dertte.
FFP'ye takılan Galatasaray, 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.
Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Diagne'nin satılması.