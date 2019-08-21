Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Galatasaray Finansal Fair Play nedeniyle en az 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimler de netleşmeye başladı. Cimbom, Diagne'nin takımda kalma ihtimaline karşılık 2 futbolcusunu satış listesine koydu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler...

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16 Güncelleme: 21.08.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





