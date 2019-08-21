Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Galatasaray Finansal Fair Play nedeniyle en az 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması düşünülen isimler de netleşmeye başladı. Cimbom, Diagne'nin takımda kalma ihtimaline karşılık 2 futbolcusunu satış listesine koydu. İşte Galatasaray'la ilgili son gelişmeler...
21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:16 Güncelleme: 21.08.2019 11:16
Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Lige Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar transfer de sıkıntılı günler geçiriyor.

Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Falcao transferinde sona gelen Cimbom'u başı bu kez de Finansal Failr Play ile dertte.

Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

FFP'ye takılan Galatasaray, 2.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

Galatasaray'da Diagne gitmezse satılacak futbolcu belli oldu

Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Diagne'nin satılması.

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