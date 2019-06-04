Galatasaray milli yıldızı bitiriyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray'da forvet harekatı devam ediyor. Sarı kırmızılıların son gözdesi Yunanistan ve Özbekistan maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcu oldu. Genç futbolcunun sözleşmesinde bulunan madde Cimbom'un elini güçlendirdi. İşte o madde...

4 Haziran 2019 Salı 10:47 Güncelleme: 04.06.2019 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





