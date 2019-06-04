Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların yıldız oyuncusu, takımının resmi teklif yaptığı Rizesporlu Vedat Muriç hakkında şok sözler söyledi.

4 Haziran 2019 Salı 09:52 Güncelleme: 04.06.2019 09:56
Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

Fatih Terim 2000'den beri aradığı Popescu'sunu sonunda buldu... Devre arasında sessiz sedasız Chaves'ten Galatasaray'a gelen Marcao çifte şampiyonluğa önemli katkıda bulundu.

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Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

Kendisi gibi futbolcu olan ancak hayatını kaybeden ağabeyini idol olarak gören Brezilyalı stoper, açıklamalar yaptı.

İşte Marcao röportajı;

Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

Chaves küme düştü, Galatasaray şampiyon oldu. Neler hissediyorsun?
Gerçekten karmaşık duygular yaşıyorum. Chaves benim için çok önemli bir kulüp. Zor zamanımda elimden tuttu ve kariyerimde buraya gelmemi sağladı.

Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Çünkü orada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Galatasaray'a geldim ve iki kupa kazandım.

Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!

Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından dolayı hem de iki kupa kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli dönem olarak hatırlayacağım Mayıs 2019''u.

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