Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılıların yıldız oyuncusu, takımının resmi teklif yaptığı Rizesporlu Vedat Muriç hakkında şok sözler söyledi.
4 Haziran 2019 Salı 09:52
Güncelleme: 04.06.2019 09:56
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Fatih Terim 2000'den beri aradığı Popescu'sunu sonunda buldu... Devre arasında sessiz sedasız Chaves'ten Galatasaray'a gelen Marcao çifte şampiyonluğa önemli katkıda bulundu.
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Kendisi gibi futbolcu olan ancak hayatını kaybeden ağabeyini idol olarak gören Brezilyalı stoper, açıklamalar yaptı.
İşte Marcao röportajı;
Chaves küme düştü, Galatasaray şampiyon oldu. Neler hissediyorsun? Gerçekten karmaşık duygular yaşıyorum. Chaves benim için çok önemli bir kulüp. Zor zamanımda elimden tuttu ve kariyerimde buraya gelmemi sağladı.
O yüzden onların küme düşmesi beni çok üzdü. Çünkü orada bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Galatasaray'a geldim ve iki kupa kazandım.
Hem kariyerimdeki ilk şampiyonluk olmasından dolayı hem de iki kupa kazanmaktan dolayı hayatımdaki en değerli dönem olarak hatırlayacağım Mayıs 2019''u.