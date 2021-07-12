GaleriGalatasarayGalatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...
Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Yunan kulübü Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Galatasaraylı oyunculara küstahça davranan Yunan yetkililer, Süper Lig devinin ülkeye girişine zorluk çıkardı. Galatasaray Kulübü, Yunanistan'da yaşanan skandala ilişkin ilk görüntüleri yayınladı. İşte o kareler... | GS haberleri
Giriş Tarihi: 12.07.2021 21:27 , Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 21:28
Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...