Galeri Galatasaray Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Yunan kulübü Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Galatasaraylı oyunculara küstahça davranan Yunan yetkililer, Süper Lig devinin ülkeye girişine zorluk çıkardı. Galatasaray Kulübü, Yunanistan'da yaşanan skandala ilişkin ilk görüntüleri yayınladı. İşte o kareler... | GS haberleri

Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

Galatasaray Kulübü, Yunanistan'da yaşanan skandal olaya ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

Sarı kırmızılılar paylaşımda, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler." dedi.

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Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...

İşte o görseller...

Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...
Galatasaray Kulübü Yunanistan'ın küstah tavrına dair ilk görüntüleri paylaştı! İşte o anlar...
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