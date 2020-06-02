Galatasaray efsanesinden flaş itiraf! "Fenerbahçe'yle görüştüm"

"Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim. Konu böyle kapandı."