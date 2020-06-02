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Galatasaray efsanesinden flaş itiraf! "Fenerbahçe'yle görüştüm"
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Ozan Kabak'ın "Asla Fenerbahçe'de oynamam" sözlerine eleştirilerde bulunurken, futbolculuk kariyerinde ezeli rakipleri Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Haziran 2020 Salı 19:30
Güncelleme: 02.06.2020 19:38
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Galatasaray ve Blackburn Rovers'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, BeIN Sports kanalında açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray altyapısından yetişen ve şu an Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak'ın, "Asla Fenerbahçe'de oynamam' sözlerini yorumlayan Kerimoğlu, flaş bir transfer itirafında bulundu.
"Sonrasında olmadı, yurt dışı olayım gerçekleşti ve yurt dışına gittiğimde o dönem başkan Aziz Yıldırım, o da aynı şekilde aradı. Kendisine, hedeflerim olduğunu ve hedeflerim doğrultusunda yurt dışında kalmayı tercih edeceğimi söyledim. Konu böyle kapandı."
İŞTE TUGAY KERİMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
"'Ben Fener'e gitmem!' değil. Tamam, bir Galatasaraylılık vardır, buna saygı duyuyoruz."
"Bizlerin geldiği yer de aynı ama şunu izah etmeye çalışıyorum. Bugün bir oyuncu, Man. United'dan Arsenal'e giderken oyuncu 'Ben gidiyor muyum, gitmiyor muyum?' diyor, gidiyor. Bunu kırmak lazım artık."