Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON

"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."