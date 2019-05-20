Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor... - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu nasıl değerlendirdi? Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 22. şampiyonluğunu resmen ilan etti! Bu zafer, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, dünya basınından öne çıkan ve şampiyonluğa dair değerlendirmeler dikkat çeken cinstendi... İşte dünya basınından Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerine yansıyanlar:

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:49 Güncelleme: 20.05.2019 11:49
Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında kutlanırken, dünya basınında manşetlere taşındı.

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Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

Zorlu karşılaşmayla ilgili öne çıkarılan detaylar ise bambaşkaydı... Sarı kırmızılıların zaferinin dış basına yansımaları şöyle;

Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON
"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."

Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

L'EQUIPE: ELEKTRİĞİ ÇOK YÜKSEKTİ
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Galatasaray hafta arası Türkiye Kupası ve hafta sonu Türkiye Ligi'ni kazanarak 22. şampiyonluğunu kazandı."

Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...

RECORD: GALATASARAY TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Galatasaray, 33. sıradaki şampiyonluğunu en büyük rakibi olan İstanbul Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci kez elde etti.

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