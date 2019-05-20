Galatasaray - Başakşehir maçından şok görüntü! Dünya bunu konuşuyor...
Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu nasıl değerlendirdi? Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 22. şampiyonluğunu resmen ilan etti! Bu zafer, dünya basınında büyük yankı uyandırırken, dünya basınından öne çıkan ve şampiyonluğa dair değerlendirmeler dikkat çeken cinstendi... İşte dünya basınından Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerine yansıyanlar:
REUTERS: GALATASARAY 22. KEZ ŞAMPİYON
"Galatasaray ligin son haftasına aynı puanla girdiği Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek üst üste 2. şampiyonluğunu alarak toplamda 22. şampiyonluğunu elde etti. Başakşehir maça daha iyi başlamasına rağmen Galatasaray ikinci yarıdaki üstün futboluyla müsabakayı kazandı."
RECORD: GALATASARAY TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
Galatasaray, 33. sıradaki şampiyonluğunu en büyük rakibi olan İstanbul Başakşehir'i yenerek üst üste ikinci kez elde etti.
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