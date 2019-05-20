İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi!
Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki 4 isim ortaya çıktı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:36
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray, dev finalden sadece 4 gün sonra evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de de 22. şampiyonluğunu kazandı.
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Sarı-kırmızılılar, 1 hafta içerisinde 2 kupayı müzesine götürerek sezonu çifte şampiyonlukla tamamladı.
İki kupayı da kazanarak hedefine ulaşan Cimbom artık yaz transfer dönemine odaklandı.
Yönetim, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarı elde etmek Aslan, ses getirecek güçlü bir kadro kurmak istiyor.