İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi!

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak çifte kupa sevinci yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalara hız verildi. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların hedefindeki 4 isim ortaya çıktı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





