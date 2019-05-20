Galatasaray TV'de şampiyonluk baskını

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan ve şampiyonluğun belirlendiği maçı Sarı Kırmızılı ekip 2-1'lik skor ile kazandı. Şampiyon olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından Galatasaray Televizyonuna röportaj verdi.

Galibiyetin mimarı Terim'e futbolcuları burada sürpriz gerçekleştirdi.