Eren Derdiyokun derdi duygusal! - Galeri - Fotomaç
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Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
Galatasaray'da son günlerin tartışma konusu olan golcü isim Eren Derdiyok'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
9 Ekim 2018 Salı, 00:48:29
Güncelleme: 00:49:09
Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
Eren Derdiyok krizinin arkasında para sorununun olduğu ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
Galatasaray'ın golcü oyuncusu sakat olduğunu söylemesine rağmen MR'ında her hangi bir soruna rastlanmadı.
Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
Terim, Porto maçı öncesinde kadroda olmayan Eren için, "Sakat olduğunu söyledi. Kadroya almadım" diyerek sitemkar bir ifade kullanmıştı.
Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
ANTALYA'DA DA KADRODA YOKTU
Eren Derdiyok Porto maçının ardından Antalyaspor karşısında da kadroda yer almadı.
Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
G.Saray'ın internet sitesi de "Ağrıları olduğunu söyleyen Eren kadroya alınmadı" diyerek alaycı bir uslup kullanmıştı.