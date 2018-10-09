Eren Derdiyokun derdi duygusal! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!

    Galatasaray'da son günlerin tartışma konusu olan golcü isim Eren Derdiyok'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
    9 Ekim 2018 Salı, 00:48:29 Güncelleme: 00:49:09
    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
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    Eren Derdiyokun derdi duygusal!

    Eren Derdiyok krizinin arkasında para sorununun olduğu ortaya çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
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    • 11
    Eren Derdiyokun derdi duygusal!

    Galatasaray'ın golcü oyuncusu sakat olduğunu söylemesine rağmen MR'ında her hangi bir soruna rastlanmadı.

    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
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    Eren Derdiyokun derdi duygusal!

    Terim, Porto maçı öncesinde kadroda olmayan Eren için, "Sakat olduğunu söyledi. Kadroya almadım" diyerek sitemkar bir ifade kullanmıştı.

    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
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    Eren Derdiyokun derdi duygusal!

    ANTALYA'DA DA KADRODA YOKTU

    Eren Derdiyok Porto maçının ardından Antalyaspor karşısında da kadroda yer almadı.

    Eren Derdiyok'un derdi duygusal!
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    Eren Derdiyokun derdi duygusal!

    G.Saray'ın internet sitesi de "Ağrıları olduğunu söyleyen Eren kadroya alınmadı" diyerek alaycı bir uslup kullanmıştı.

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