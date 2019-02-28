Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu - Fotomaç
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Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir ismin girdiği görüldü.
28 Şubat 2019 Perşembe 11:54
Güncelleme: 28.02.2019 12:18
Ajans Press'in Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir isim girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate'nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo'nun yerleştiği saptandı.
İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona'nın teknik adamı Ernesto Valverde oldu.
Üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin yerleştiği kaydedildi.