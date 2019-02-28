Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli oldu

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece bir ismin girdiği görüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:54 Güncelleme: 28.02.2019 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





