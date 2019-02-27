6 gollü dev derbi dış basında
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6 gollü dev derbi dış basında

Beşiktaş'ın 3-0 öne geçtiği, Fenerbahçe'nin de harika bir geri dönüş yaparak 3-3 beraberlikle tamamladığı derbi mücadele dış basında da büyük ilgi gördü.

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27 Şubat 2019 , Çarşamba
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