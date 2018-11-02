Derbinin eski yıldızları bunları paylaştı!

Merakla beklenen dünya derbisi geldi çattı. Bugün Türk Telekom'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak..
2 Kasım 2018 Cuma, 15:38:20
Güncelleme: 16:58:32
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Bir yanda İmparator Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray, diğer taraftar teknik direktörsüz Fenerbahçe... Ligde iki maçtır kazanamayan Cimbom, ezeli rakibini Türk Telekom Stadı'nda yenerek güç gösterisi yapmak istiyor. Tarihinin en başarısız dönemini yaşayan Fenerbahçe ise derbiye "Kurtuluş maçı" olarak bakıyor. Kanarya'nın lige tutunabilmesi için belki de son şansı. Görünen o ki bu gece son yılların en çekişmeli derbilerinden birine tanıklık edeceğiz.
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Büyük maç öncesi derbinin unutulmaz isimlerinden bu paylaşımlar geldi.
İşte o paylaşımlar...
Tomáš Ujfaluši Galatasaray'a şans diledi.
Kezman: Galatasaray derbisinde gerçek Fenerbahçeli oldum.